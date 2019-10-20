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İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile temel anlaşmanın yapıldığı ve önümüzdeki yıl sonundan itibaren İstanbul-Soçi arasında Feribot turlarına başlanabileceği açıklandı.

20.10.2019 13:46İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile temel anlaşmanın yapıldığı ve önümüzdeki yıl sonundan itibaren İstanbul- Soçi arasında Feribot turlarına başlanabileceği açıklandı.

Rusya'nın Karadeniz Turları Genel Müdürü Viktor Glukhovshchenko, Rusya'nın deniz yolu taşımacılığı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye ile Rusya'nın deniz taşımacılığı konusunda resmi anlaşmaya vardığını söyleyen Viktor Glukhovshchenko, önümüzdeki yıl tüm detaylar üzerine uzlaşmaya varıldıktan sonra 2020 yıl sonuna doğru İstanbul - Soçi feribot seferine başlanabileceğini söyledi. - MOSKOVA

İstanbul, Türkiye, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: İHA

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