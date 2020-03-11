Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi - Ekonomi

İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine koronavirüs nedeniyle geçici olarak ara verdi.

11.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:02

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koronavirüse karşı çeşitli tedbirler almaya devam ederken, İstanbul- Sofya Ekspresi seferlerine bugün itibarıyla geçici olarak ara verdi.

TRENLER GÜNLÜK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yüksek hızlı ve konvansiyonel trenler ile Marmaray ve Başkentray da dahil olmak üzere tüm tren setleri, günlük seferleri sonunda dezenfekte ediliyor. Yüksek hızlı trenlerde günlük 23 bin, konvansiyonel trenlerde 45 bin, Marmaray'da 430 bin, Başkentray'da ise 39 bin yolcu taşınıyor. Bu arada, yeni tip koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra, yolcular ve şirket personeli de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilgilendiriliyor.

İRAN SEFERLERİ DE DURDURULMUŞTU

Türkiye ile İran arasında demir yolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran hattında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de koronavirüs nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi

Kaynak: AA

Etiketler : Marmaray, İstanbul, Tahran, Sofya, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Ekonomi
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Ekonomi
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti