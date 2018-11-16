İstanbul-Sofya Treninde Cinayet

İstanbul- Sofya
seferini gerçekleştiren trende yolcular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'dan Bulgaristan
'ın başkenti Sofya'ya yolcu taşıyan Sofya Ekspresi'nde bulunan yolcular arasında bıçaklı kavga çıktı. İstanbul'dan hareket ettikten sonra yolcular arasında çıkan kavgada bir kişi Bulgaristan'ın Vakarel şehri yakınlarına gelindiğinde bıçaklandı. Trende bulunan diğer yolcuların polise haber verilmesinin ardından tren durduruldu. Ağır yaralı yolcu hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Polis
kaynakları, olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını kaydetti.
İstanbul-Sofya seferi yapan yolcu treni cinayet yüzünden 3 saattir Vakarel yakınlarında bekletiliyor. - SOFYA
Bulgaristan,İstanbul,Sofya