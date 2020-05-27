İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan ilk gün hareketli geçiyor.

27.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:50
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan ilk gün hareketli geçiyor.
Kentte sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına kısmen uydukları ve maske taktıkları gözlendi.
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.
Bazı durak ve iskelelerde maskesi olmayan vatandaşlara görevli ekipler tarafından maske verildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alışverişe çıkanların sayısı da arttı.
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar da 11.00'den itibaren maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek dışarıda vakit geçirmeye başladı.
Tarihi yarımada ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Beyoğlu'nun bazı noktalarında diğer günlere nazaran insanların dışarı çıktıkları ve az da olsa yoğunluk oluşturdukları görüldü.
Üsküdar'da sabah saatlerinde sahil kesiminde yürüyüş yapmak isteyen bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 35'e kadar ulaştı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İstanbul, Sabah, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine LeBron James’ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Haberler››Güncel››İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Ev değil sanki cephanelik - Haber 15:45: KÜTAHYA Polis, 4 bin yaşlıyı tek tek aradı - Haber 15:45: Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu - Haber 15:45: KTO Başkanı Gülsoy, "Kayseri Zirvesi"ne katıldı - Haber 15:44: Rize'de 7 günlük karantina süresi dolanlar, çay hasadına başladı - Haber 15:10: CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı - Haberler 14:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu - Haber 13:21: Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber