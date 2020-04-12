Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul sokakları boş kaldı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.

12.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:30
İstanbul sokakları boş kaldı
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul en sakin günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinden dışarı çıkmazken megakent adeta boş kaldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler, insan kalabalığının yoğun olduğu tarihi mekanlar ve balıkçıların çoğunlukta olduğu Haliç üzerindeki köprüler hemen hemen her nokta yasakla sessizliğe büründü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››İstanbul sokakları boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:24: Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Haber 20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:18: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e... - Haber 20:16: Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi - Haber 20:14: Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber