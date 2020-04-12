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İstanbul sokakları boş kaldı

İstanbul sokakları boş kaldı İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.

12.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:33
İstanbul sokakları boş kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul en sakin günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinden dışarı çıkmazken megakent adeta boş kaldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler, insan kalabalığının yoğun olduğu tarihi mekanlar ve balıkçıların çoğunlukta olduğu Haliç üzerindeki köprüler hemen hemen her nokta yasakla sessizliğe büründü. İstanbul sokakları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Genel
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