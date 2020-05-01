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İSTANBUL SOKAKLARINDA NEFES KESEN UYUŞTURUCU BASKINLARI -1

Operasyon havadan da görüntülendiHaber-Kamera: Ali ABLAY - Ali AKSOYER -Uğur CAN Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ- Buğra BENLİOĞLU - İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması...

01.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:55
Operasyon havadan da görüntülendi
Haber-Kamera: Ali ABLAY - Ali AKSOYER -Uğur CAN Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ- Buğra BENLİOĞLU - İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Okmeydanı Piyalepaşa'da belirlenen 4 adrese operasyon düzenlerken, narkotik timleri Beyoğlu Tarlabaşı ve Dolapdere'de şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını tamamlayarak Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'ndeki 4 gecekonduya dün saat 15.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Belirlenen adreslerin kapısı Özel Harekat polisleri tarafından kırılırken, gecekonduların içerisinde ve çevresinde narkotik köpekleri ile arama yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda birçok şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon drone ile havadan da kaydedildi.
BEYOĞLU'NDA SOKAK DENETİMLERİ YAPILDI
Öte yandan narkotik timleri Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı ve Dolapdere'de Sokak Sokak gezerek denetim yaptı. Şüpheli görülen kişilerin üzerleri aranıp kimlik kontrolleri yapıldı. Uyuşturucu madde saklanabilecek noktalar ise hem elle hem de hassas burunlu narkotik köpeğiyle birlikte arandı. Beyoğlu'nda arama yapan narkotik köpeği bir miktar uyuşturucu hap buldu. Polis ekiplerinin operasyon ve denetimler sırasında sosyal mesafeyi korudukları ve maske kullandıkları görüldü. Polis, dışarıda olan vatandaşları da koronavirüse karşı maske kullanmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. İSTANBUL SOKAKLARINDA NEFES KESEN UYUŞTURUCU BASKINLARI -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Haber

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