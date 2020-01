İstanbul 'sömestr çocuk festivali'nde çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

?Sömestr Çocuk Festivali'nde çocuklar hem öğrendi hem eğlendiBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, çocukların hem eğlenip hem de bilgileneceği 'Sömestr Çocuk Festivali'ni düzenledi. Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivalin son gününde çocuklarla buluşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm için her şeye değer' dedi.Festivalde çocuklar, özel olarak hazırlanmış atölyelerde hem eğlenip hem de bilgi sahibi oldu. 25-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festivalde çocuklar, Dev Van de Graaff jeneratörü, Bilim Parkı, Stem Atölyeleri, Plenataryum ve Bilim Partisi ile bilgilenerek sömestr tatilini dolu bir şekilde geçirdi. Festivalin eğlence kısmında birbirinden güzel film gösterimleri düzenlendi.RIZA AKPOLAT: 'İLÇEMİZDE BULUNAN TÜM ÇOCUKLAR KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRSİN İSTEDİK'Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, 'Yarıyıl tatilindeyiz, çocuklarımız ve velileri için mutlu bir gün oldu. Bu tatilde çocuklarımız hem dinlensinler hem de bol bol kitap okusunlar istedik. Bu anlamda önce dünya klasiklerinden oluşan bir set hazırladık ve onları dağıttık. Kültür merkezimizde çocuklarımızı üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle besledik. İlçemizde bulunan bütün çocuklarımız buraya gelerek keyifli zaman geçiriyorlar. Biz de onların mutluluklarından mutluluk duyuyoruz. Onların mutlu ifadelerle bize bakmaları bizim için yeterli' şeklinde konuştu.'ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ, ZAMAN BİRLİK OLMA ZAMANI'Elazığ'da yaşanan deprem felaketine Beşiktaş Belediyesi olarak destek olduklarını belirten Akpolat, 'Ülke olarak zor zamanlar atlatıyoruz. Bir Elazığ depremi yaşadık, ben de bölgeden geliyorum. Beşiktaş halkı ve belediyemiz tam bir dayanışma içinde ciddi bir kampanya başlattık. Ben de hem yardımları teslim ettim, bölgede incelemelerde bulundum hem de Beşiktaş halkının selamlarını götürdüm. Aynı zamanda depremle ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla oradaki durumu yerinde tespit etmek istedik. Elazığ'da hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür acılar tekrarlanmaz. Ama hayat bir şekilde devam ediyor' dedi.'BU TÜR ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'"Çocuklarımızı bu şekilde mutlu görmek, bu zor günlerde bize ilaç gibi geliyor" diyen Başkan Akpolat, "Beşiktaş'ta çocuklarımızı bilimle, kültürle, sanatla ve sporla buluşturacağız' dedik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Aynı zamanda çocuklarımız için yeni spor alanları tanımlayacağız. Akatlar Mahallesi'nde bulunan spor tesisini devlet okullarımıza kazandıracağız. Çünkü buradaki en büyük problemlerden bir tanesi özellikle devlet okulunda okuyan çocuklarımızın spor yapacakları, sosyalleşecekleri bir alanın olmamasıydı. Bu anlamda da bir adım attık ve bu adımların devamı gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu alanları çocuklarımıza kazandırmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.MANDACI: FESTİVALİMİZİ HER YIL GELİŞTİREREK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZYaptıkları çalışmadan duydukları mutluluk ve memnuniyeti dile getiren Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Mandacı, festivale ilginin yoğun olduğunu belirtti. Mandacı, 'Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Sömestr Çocuk Festivali'ni bundan sonraki süreçte geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Çocuklar çok mutlu, aileler çok mutlu. Burada zeka ve bilim gibi çeşitli atölyelerimiz var. Üç günde yaklaşık 3500-4000 civarı çocuğumuzu ağırladık ve bunu geleneksel hale getirerek daha da yaymayı düşünüyoruz. Yazın parklarda da aynı etkinliği yapıyoruz, Başkanımız Rıza Akpolat'ın desteği ve talimatlarıyla her yıl daha da büyüterek festivalimizi geliştireceğiz ve halkımıza sunacağız' dedi.