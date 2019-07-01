01.07.2019 15:14
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İSTANBUL - SOSYAL MEDYADA SURİYELİLERLE İLGİLİ PROVOKASYON YAPANLARA OPERASYON

İSTANBUL - SOSYAL MEDYADA SURİYELİLERLE İLGİLİ PROVOKASYON YAPANLARA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'>İstanbul Emniyet Müdürlüğü , sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Küçükçekmece 'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak  provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi 'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü , İstanbul , Güncel

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