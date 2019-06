İSTANBUL-SOYLU KARAKOLLARIMIZDA 'GÜVEN MASASI' OLUŞTURACAĞIZ, BURAYA 3 BİN KADIN POLİSİMİZİ ALACAĞIZ

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karakollarımızda bir 'Güven Masası' oluşturacağız. Buraya tüm Türkiye'ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız. Onları da iyi eğiteceğiz. ve vatandaşımız karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Törenine' katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Programda yarışmada ödül kazanan kısa filmlerin gösterimi yapıldı."18 AVRUPA ÜLKESİNİN BİR YILDA YAKALADIĞINDAN FAZLA ESRARI BİR GÜNDE YAKALADIK"Törende konuşan Bakan Soylu, "Temel adımlarımızdan birisi saha baskısını arttırmak oldu. Narkotim'leri 81 ilde faaliyete geçirdik. Yıllık operasyon sayımızı sürekli arttırdık. 2017'de 118 bin operasyon yapıldı, geçen yıl bu sayıyı 147 binlere çektik. Bu yılda halen 57 bin 849 operasyon sayısındayız. Bu yılın ilk beş ayı için en güncel rakamla tutuklu sayısı uyuşturucudan 10 bin 919. Gözaltı sayımız da 81 bin 258 kişi olmuştur. Tabi mesele sadece operasyon ve gözaltı sayısında değil, bunlarla ne yakaladığınızla da ilgilidir. Öyle günler yaşadık ki 18 Avrupa ülkesinin bir yılda yakaladığından fazla esrarı bir günde yakaladık. Sadece bu yıl, skank dahil 33 buçuk ton esrar yakalandı. Bunun yanı sıra 8 buçuk milyon captagon, bin 62 kilo kokain, yaklaşık 5 milyon adet ectasy, yine dikkat çeken bazı rakamlardır. Yaklaşık 10 ton eroin yakalanmıştır yılbaşından bu yana." dedi."AVRUPA'DAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 90'INI PKK'NIN"Bakan Soylu, "Bu mücadelenin bir büyük yakalamalar ayağı var ki onların haberlerini hemen her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Uyuşturucu ticaretinin lojistik ve üretim imkanları arttıkça, maalesef sevkiyatların büyüklüğü de artıyor. Eskiden gramla yakalanan ve haber olan uyuşturucu miktarları, artık tonlarla ifade edilen miktarlarda gerçekleşiyor. ve bu ticaret, terörün doğrudan finansmanında kullanılıyor. PKK'nın ana gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ını PKK'nın organize ettiğini artık herkes biliyor. Avrupa günün birinde PKK'ya karşı ciddi ciddi bir şeyler yapmaya kalkışırsa, yani o günleri hep beraber görürsek bilin ki uyuşturucu yüzünden yapacaktır. İstanbul'da da özellikle terör örgütlerinin varlığı, etkinliği uyuşturucu yayılımını da ortaya çıkaracaktık. Onun için terör örgütleri ile mücadelemiz sadece terör eylemleri engellemek değil özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye yönelik atacağı adımda uyuşturucu ile ilgili de önemli bir boyut içermektedir. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bütün büyükşehirleri, şehirlerimizi uyarmak istiyorum. Terör örgütleri eğer varlığını bir takım sebeplerle devam ettirmeye çalışırsa bu bir taraftan uyuşturucuyu bir tarafından da altını çizerek ifade ediyorum asayiş olaylarını tetikleyecektir. Terör örgütlerinin varlığı aslında büyükşehirlerin veya terör örgütlerinin etkinliği veya terör örgütlerinin büyükşehirlere sızma girişimi tam anlamıyla büyükşehirlerin güvenlik hayatını zehirlemeye yöneliktir. Onun için burada yaptığımız mücadelelerle 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin büyükşehirlerinde her hangi bir terör olayı söz konusu değildir." diye konuştu."ŞU ANDA SİGARA KAÇAKÇILIĞI ORANI YÜZDE 1 BUÇUKLARA DÜŞMÜŞTÜR"Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçen yıl PKK terör örgütüne 136 kişi katıldı. Biz 5 bin 506 kişinin katıldığı 2014 yılını da biliyoruz. Bunun büyük bölümü büyükşehirlerden. Bu başka bir tehlikenin kapısını açmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahayı tam anlamıyla kontrol etmeye çalışırken, kendine fırsat bulamayanlar özellikle gençlerimizi, büyükşehirlerin kalabalıklığını ve yoğunluğunu dikkate alarak etkilemeye kandırmaya çalışmaktadır. Bu iklimi ve bu fırsatı oluşturmamak lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. Bir taraftan bu fırsat ve bu iklim oluşturulurken, diğer taraftan da güvenlik kuvvetlerimizden cansiperane bir mücadele beklemek her halde biraz manidar olur. Bu toplumumuzun tamamının sorumluluğudur. Her birimizin sorumluluğudur. Terör örgütü PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi uyuşturucudur. ve her yakaladığımız uyuşturucu, her yakaladığımız ton, kilo, gram, PKK'ya vurulan bir darbedir. PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi de sigara kaçakçılığıydı. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimiz çok büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Yüzde 24'lerden şu anda sigara kaçakçılığı oranı yüzde 1,5'lara düşmüştür.""KARAKOLLARIMIZDA BİR 'GÜVEN MASASI' OLUŞTURACAĞIZ"Bakan Soylu, "Yepyeni adımlar atıyoruz. İstanbul'a Allah nasip ederse 30 tane daha polis merkezi amirliği, karakol, 2'de jandarma, toplam 32 tane daha artırıyoruz. Attığımız bir önemli adım daha var. O da 'Güven Masası'. Karakollarımızda bir 'Güven Masası' oluşturacağız. Buraya tüm Türkiye'ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız. Onları da iyi eğiteceğiz. ve vatandaşımız karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Onun için daha geçen gün mezun olan 2 bin 500 evladımızın 2 binini İstanbul'a verdik. Önümüzdeki günlerde Ağustos sonunda yaklaşık 3 bin ile bin 500 arası daha vereceğiz. Bu 3 bin kadın polisimizden, İstanbul'daki karakollarımıza vereceğiz. 1200 bekçi daha İstanbul'a vereceğiz. 55 bin rakamının üzerine çıkacağız inşallah." diye konuştu."İSTANBUL'DA KİLOMETREYE 3 BİN KİŞİ DÜŞÜYOR"Vali Ali Yerlikaya da programda bir konuşma yaparak, "İstanbul'da kilometreye 3 bin kişi düşüyor, gelen turist rakamları da hariç yaşayan nüfusun kilometrekareye düşeni. Trafikle ilgili durumu söylemeye gerek yok. Motorize ekipler çok büyük bir farkındalık oluşturuyor. Şahinler ve Yunusların Bakanlığımız tarafından her vesileyle artırılmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Asayiş olaylarıyla ilgili toplam suç türlerine göre, 2018'in Mayıs ayı ile 2019'un Mayıs ayı arasında toplam yüzde 12 azalma var. İş yerinden hırsızlık yüzde 23 azalmış, oto hırsızlık yüzde 33 azalmış, evden hırsızlık yüzde 28 azalmış, kapkaç yüzde 27, yüzde 26 düşmüş. Yaralama, gasp ve dolandırıcılık da rakamlar arzu ettiğimiz şekilde değil, onlarda da azalma var ama inşallah onları da diğer rakamlar seviyesine getireceğiz. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün rakamları gerçekten göğüs kabartıyor. 2016'da tutuklu sayısı 2 bin 891, geçen yıl 6 bin 110 olmuş. Yakalanan kilogram madde 6,8 ton. 2018'de 11,1 ton." dedi.MOTOSİKLETLER TESLİM EDİLDİProgramın sonunda Asayiş Daire Başkanlığına 197 adet motosiklet teslim edildi. Soylu burada yeni motorların emniyet güçlerine hayırlı olmasını diledi.