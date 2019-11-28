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İstanbul Sözleşmesi, AP'de 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyuyla onaylandı

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına yönelik yapılan karar tasarısı, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı.

28.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:43İstanbul Sözleşmesi, AP'de 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyuyla onaylandı

'nın kentinde düzenlenen Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Sözleşmesi'nin onaylanmasına yönelik yapılan karar tasarısı, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı.

Slovakya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve İngiltere'nin söz konusu sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı ifade edildi. Bu ülkelere, acil olarak İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapıldı ve Avrupa Birliği Komisyonu'na, kadına karşı şiddet ile mücadeleyi öncelik haline getirmeleri önerisinde bulunuldu.

AB, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesini 2017 yılında imzalarken, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Dçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor ve her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor.



Strazburg, İstanbul, Fransa, Avrupa, Dünya

Kaynak: DHA

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