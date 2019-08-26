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İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu?

Emine Bulut cinayeti, Türkiye'nin kadına şiddet sorununu gözler önüne serdi. Emine Bulut'un eski eşi tarafından çocuğunun önünde bıçaklanarak öldürülmesi, Türkiye'nin de imzacısı olduğu kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi olarak anılan sözleşme ne ölçüde uygulanıyor?

26.08.2019 15:30 İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu?
Emine Bulut cinayeti, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti bir kez daha ülke gündemine taşıdı. Emine Bulut'un eski eşi tarafından çocuğunun önünde bıçaklanarak öldürülmesi, Türkiye'nin de imzacısı olduğu kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi olarak anılan sözleşmenin ne ölçüde uygulandığına yönelik tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Avrupa Konseyinin "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" İstanbul'da imzalandığı için uluslararası camiada "İstanbul Sözleşmesi" olarak biliniyor.
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Emine Bulut, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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