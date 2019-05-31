İstanbul-Strazburg tarifeli seferleri başladı - STRAZBURG

Kaynak: AA

Türk Hava Yollarının (THY) Strazburg ile İstanbul Havalimanları arası tarifeli direkt uçak seferleri 11 yıl aradan sonra bugün başladı.İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY'ye ait uçak Strazburg Havalimanı'na TSİ 11.15'te indi. Uçak su takı ile karşılandı. Strazburg'tan İstanbul'a direkt uçuşla gidecek yolcuları taşıyan THY'ye ait uçak ise TSİ 14.40'da havalandı.İlk uçuşun yapılması dolayısıyla Strazburg Havalimanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Strazburg Havalimanı Genel Müdürü Thomas Dubus, İstanbul'dan Strazburg'a sefer düzenledikleri için THY'ye teşekkür etti.Bugün kendisi ve havalimanı çalışanları için özel bir gün olduğunu belirten Dubus, bu seferlerin kendileri için taşıdığı öneme değindi.Strazburg Yerel Yönetim Başkanı Robert Hermann, THY'nin buraya uçuş gerçekleştirmesinin kentin ekonomisi ve diplomasisi için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "THY ile Strazburg Havalimanı arasında yapılan anlaşma sayesinde havalimanın uluslararası uçuşları güçlenecek." dedi.Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener de 11 yıl aradan sonra THY'nin İstanbul'dan Strazburg'a tekrar seferler düzenlemesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Bas-Rhin İl Genel Meclis Başkanı Frederic Biery, "Bu sefer hattının açılışı bizim için tarihi bir an, çünkü bu seferler sayesinde dünyanın en büyük havalimanına ulaşılıyor. Bu da THY'nin sayesinde gerçekleşiyor. THY dünyada en önemli ağa sahip bir havayolu." ifadelerini kullandı.Bu uçuşlar sayesinde Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya yakınlaştıklarını aktaran Biery, THY'ye teşekkürlerini iletti.Bas-Rhin İl Genel Meclis Üyesi David Sağlamer, THY'nin Strazburg'a gelmesinin kent için büyük bir imkan olduğunu ve şehrin ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi.THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin İstanbul-Strazburg yaz-kış tarifeli seferlerini haftada 4 gün gerçekleşecek şekilde bugün başlattıklarını belirterek, Strazburg'un Fransa'da uçuş düzenledikleri yedinci nokta olduğunu vurguladı.Strazburg'un kendileri için önemli bir nokta olduğunu ifade eden Sönmez, İstanbul Havalimanı'nın sağladığı imkanlarla istedikleri saatlerde daha fazla noktaya sefer düzenleyebildiklerini bildirdi.Sönmez, Strazburg'un artık THY'nin uçtuğu 311. noktası olduğunu dile getirdi.THY'nin bu bölgede seferler düzenleyerek aslında bir eksikliği giderdiğini ifade eden Sönmez, Fransız yetkililerin THY'nin Strazburg'ta olmasından büyük memnuniyet duyduğunun altını çizdi.Sönmez, Strazburg'da THY'nin uluslararası anlamda bir rakibi bulunmadığını belirterek, "Bu bizi rekabette öne taşıyacak. THY başta Avrupa olmak üzere birçok coğrafyada yeni noktaların network ağına öncük etmeye devam eden bir havayoludur. Önce biz geliyoruz belli şeyler başarıyoruz ve devamında rakiplerin sefer icra ettiğimiz noktalara seferler icra ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Umarım Strazburg da aynı örnek teşkil eder." dedi.Ömer Faruk Sönmez, THY'nin bu yıl Finlandiya, Bali, Meksika ve Mısır'da yeni noktalarda seferler düzenlemeye başlayacaklarını duyurdu.İstanbul-Strazburg karşılıklı uçuşları pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün gerçekleşecek.Açılış törenine THY Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman, birçok Fransız yetkili ve basın mensupları da katıldı.