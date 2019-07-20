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İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE AMBALAJCIDA YANGIN

Sultangazi'de bulunan bir ambalajcıda yangın çıktı.

20.07.2019 15:58 İSTANBUL - SULTANGAZİ

Sultangazi'de bulunan bir ambalajcıda yangın çıktı.
Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin girişinde bulunan ambalajcıda, karton balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. İşyeri sahibi bir taraftan alevlere müdahale etti, bir taraftan da çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Sultangazi, Habibler ve Başakşehir istasyonlarına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri ve işyeri çalışanları içeride bulunan kartonları dışarı çıkardı.  Yangına müdahale eden İsmet Göktaş, "Ben yoldan geçerken bir abi tek başına yangına müdahale ediyordu. Tek başına su döküyordu, yardım istiyordu. Bende yardım ettim. Gördüğüm kadarıyla elektrik kontağından çıkmış yangın. O bölümde alev vardı. İtfaiye 10 dakika sonra geldi söndürdü. Hiçbir sıkıntı yok sadece malzemeler biraz zarar gördü" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Göktaş ile röp


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Güncel

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