İSTANBUL Sultangazi'de bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek

Sultangazi'de bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destekDoğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) ' Sultangazi'de Ramazan Bayramı öncesi yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileler, eksiklerini ilçedeki aile destek evinde tamamladı.

22.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:15
Sultangazi'de bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek
Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) ' Sultangazi'de Ramazan Bayramı öncesi yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileler, eksiklerini ilçedeki aile destek evinde tamamladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Buradan yaklaşık 5 bin aile faydalanıyor. Bu ailelere bu iki ay içerisinde yaklaşık 2 milyon kredi tanımlandı ve onlarda burada kredilerini harcıyorlar' dedi.
Sultangazi Belediyesi, yardıma muhtaç ve maddi geliri düşük olan ailelerin hem ramazan ayında hem de bayram öncesi eksiklerini gidermeye çalışıyor. Yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazan ayının son günlerinde ihtiyaç sahibi aileler Sultangazi Aile Destek Evi'ne (SUDE) yoğun ilgi gösterdi. Başkan Dursun'da aile destek evine gelerek vatandaşlarla sohbet etti, isteklerini veya varsa şikayetlerini tek tek dinledi.
'AİLELERE SOSYAL DESTEK KARTIMIZI VERİYORUZ'
SUDE (Sultangazi Aile Destek Evi) ile alakalı bilgi vererek sözlerine başlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Buradan yaklaşık 5 bin aile faydalanıyor. Bu ailelere bu iki ay içerisinde yaklaşık 2 milyon kredi tanımlandı ve onlarda burada kredilerini harcıyorlar. Aileleri belirlerken genel olarak ihtiyaç sahipleri olmasını öngörüyoruz. Sosyal inceleme uzmanlarımız talep eden ailelere gidiyor ihtiyacının olup olmadığı tespitini yapıyoruz. Belirlemenin ardından ailelere sosyal destek kartımızı veriyoruz ve bu karta da 500 kredi sağlıyoruz. Onlarda bu kartla burada alışveriş yapıyor ve eksiklerini gideriyorlar' diye konuştu.
'ASLA İKİNCİ EL MALZEME VERMİYORUZ VE VERMEYECEĞİZ'
Bütün ürünlerin, eşyaların sıfır ve yeni olduğunu asla kullanılmış malzeme satmadıklarının özellikle altını çizen Başkan Dursun, 'Asla ikinci el malzeme vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Asla bu şekilde çalışmıyoruz. Yardımlarla dönen bir yer burası. Genel itibariyle ülke çapında ve Sultangazi'de faaliyet gösteren firmalarımız buraya çeşitli yardımlarda bulunuyor. Biz de ve
dren el ile alan el arasında bir köprü olarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. şeklinde konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İSTANBUL Sultangazi’de bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Sultangazi, DHA, Güncel, Haber

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