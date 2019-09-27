Haberler » Güncel » Haber

İstanbul-sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi+

SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi.

27.09.2019 14:06
SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sultangazi'de bulunan 6 binada hasar oluştu. Hasar oluşan binalar ekipler tarafından mühürlenerek, tahliye edildi. Mühürlenen binalardan birisi de 50. Yıl Mahallesi 2030 Sokak'ta bulunan 6 katlı bina oldu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina sakinleri durumu ekiplere haber verdi. Binada inceleme yapan ekipler bina hakkında tahliye kararı verdi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
İstanbul-sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi+

Sultangazi, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Muş'ta iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
19:04 Ortaokul öğrencilerinden Türkiye haritası koreografisi
19:04 Afyonkarahisar'da orman yangını
19:04 Eskişehir'de kundaklama iddiası
19:04 Genç kızın kanserle mücadelesi
19:00 Rize'de kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18:59 TBMM Başkanı Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yılı açılışına katıldı