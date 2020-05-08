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İSTANBUL Sultangazi'de sokak hayvanlarına mama desteği

Sultangazi Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Mama DesteğiBurçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/- SULTANGAZİ BELEDİYESİ, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE SOKAK HAYVANLARININ YETERSİZ BESLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

08.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:17
Sultangazi Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Mama Desteği
Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/- SULTANGAZİ BELEDİYESİ, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE SOKAK HAYVANLARININ YETERSİZ BESLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, ŞEHRİN BELLİ NOKTALARINA SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN MAMA KABI BIRAKTI.
Koronavirüs salgınıyla birlikte ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı. Salgınla birlikte boşalan cadde ve sokaklardaki hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, onlara mama desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisindeki 12 farklı noktaya 24 adet mama ve su kabı bırakıldı.
'SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK'
Sokak hayvanları için çalışmaların her zaman sürdüğünü belirten Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Muhammet Koç, özellikle koronavirüs sürecinde çalışmaları arttırdıklarını söyledi. Koç, 'Malumunuz zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde sokak hayvanları için besleme çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlümüz ile beraber bu şekilde bir çalışmaya eşlik ettik. Parklarımızda yemliklerimizi yerleştirdik. Bunların kontrollerine devam edeceğiz. Sokak hayvanları için bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. 12 parkımıza daha bunlar yerleştirilecek. Biz bu çalışmaları normal süreçte yapıyorduk zaten. Bunlar korona virüs sürecinde ekstra olarak devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle koordinasyonlu olarak dağıtımı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.
İSTANBUL Sultangazi’de sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sultangazi, Güncel, Haber

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