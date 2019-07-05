05.07.2019 09:10
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İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHASultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen E. T. silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, E. T. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E. T. hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor. İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Kaynak: DHA
Sultangazi, Güncel

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