22 Mart 2019, 13:57
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İstanbul -'süper Kanlı Kurt Ay' İstanbul'da Böyle Görüntülendi

İstanbul -

Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan'dan  net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi.

Görüntü Dökümü:

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Kaynak: DHA