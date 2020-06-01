İSTANBUL Sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

Sürücü kursu araçları dezenfekte edildiBurçak BOZKUŞ, Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletme aylar sonra tekrar kapılarını açtı.

01.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:51
Sürücü kursu araçları dezenfekte edildi
Burçak BOZKUŞ, Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletme aylar sonra tekrar kapılarını açtı. İlçe genelindeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, sürücü kursu araçlarını da dezenfekte etti.
Türkiye Mart ayından bu yana, koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Uygulanan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken, normalleşme adımları da hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 2 aydır kapalı olan işletme ve işyerleri, bugün itibariyle kapılarını açtı. Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ilk günden bu yana sürdüren Sultangazi Belediyesi de tedbirleri üst seviyeye çıkardı. İlçede bulunan 24 sürücü kursuna ait araçlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Sultangazi Sürücü Kursları Derneği Başkanı İsmail Bahşi, dezenfekte çalışmalarından dolayı Sultangazi Belediyesine teşekkürlerini iletti. İsmail Bahşi, "Sürücü adaylarımız gönül rahatlığıyla kurslarımıza gelsinler diye belediye ekiplerimiz dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sadece araçlarımız değil, kurslarımız da belediyemiz tarafından dezenfekte edildi" diye konuştu.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda tedbirlerin alındığını belirtti. Başkan Dursun, " Sürücü kurslarımızın ardından kurs araçlarını da dezenfekte ettik. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Hastalık bitine kadar dezenfekte çalışmalarımıza düzenli olarak devam edeceğiz" dedi.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, normalleşme döneminde tedbirlerin sıkı tutulmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Vaka sayılarının azalmasıyla vatandaşın rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Başkan Dursun, " Normalleşme sürecinde her zaman olduğundan daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu hastalığı ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz. Bizim bu savaştaki silahımız sosyal mesafe, hijyen ve maskedir" diye konuştu.
İSTANBUL Sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Sultangazi, DHA, Güncel, Haber

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