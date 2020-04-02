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İstanbul Süryani Kadim Vakfından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

02.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
İstanbul Süryani Kadim Vakfından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.
İstanbul Süryani Kadim Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul Süryani Kadim Vakfından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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