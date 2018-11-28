İstanbul- Sütlüce'de Minibüs Hafriyat Kamyonuna Çarptı 2 Yaralı

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:19



28 Kasım 2018 Çarşamba 09:19

Sütlüce İmrahor Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan minibüs önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.Kaza Sütlüce İmrahor Caddesi, Haliç Kongre Merkezi Önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Halıcıoğlu istikametinde seyir halinde olan Recep Sönmez'in kullandığı hafriyat kamyonu kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdu. O sırada arkadan gelen Mahmut Kaçkar'ın kullandığı minibüs yolun yağışlı olması nedeniyle duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi-Halıcıoğlu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.