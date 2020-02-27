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İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil

Dünya Çin'den yayılan koronavirüs korkusuyla diken üstündeyken İstanbul Tabip Odası'ndan gelen açıklama yüreklere su serpti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip "Hastaların çoğu bu virüsü evde geçiriyor ve biz farkında değiliz" dedi.

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:03

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Saip "Bu hastalık hep kötü seyretmiyor. Hastaların çoğu bu virüsü evde geçiriyor ve biz farkında değiliz" diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'nin komşuları; İran, Irak, Gürcistan ve Yunanistan'da görüldü. İran'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 22'ye yükselirken Türkiye de kara sınırlarındaki tedbirleri artırdı, İran'dan Türkiye'ye olan uçuşları durdurdu.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 2-3"

Komşularda görülen vakalardan sonra Türkiye diken üstündeyken İstanbul Tabip Odası'ndan tansiyonu düşürecek bir açıklama geldi. Koronavirüsle ilgili basın toplantısı düzenleyen kuruluş hastalığın virüse yakalananların yüzde 15'inde ağır seyrettiğini söyledi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in açıklamaları şu şekilde: "Paniğe kapılmamalıyız. Bu hastalık hep kötü seyretmiyor. Hastaların çoğu bu virüsü evde geçiriyor ve biz farkında değiliz. Şimdiye kadarki gözlemlere göre Covid-19, hastalananların yüzde 85'inde hafif, yüzde 15'inde ağır seyrediyor; ağır seyredenlerin de yüzde 5-7 kadarı yoğun bakım ihtiyacı gerektiriyor ve yüzde2-3'lük, bir ölüm oranı görünüyor. Bizlerin en çok dikkat etmesi gereken konu ise el temizliğidir. İnsanlarla çok yakın temasta bulunmamak ve hasta olan insanlarla aynı ortamlarda bulunmamaya dikkat edilmelidir."

İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil

İstanbul Tabip Odası, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
72 XERZİ:HASTALIK YOK GELMİŞ YOK GELMEMİŞ SANKİ ÇOK BÜYÜK LUTUFMUŞ GİBİ İKİDE BİR HABER OLUYOR YA BİZİM SINIRLARIMIZ KEVGİR GİBİ HASTALIK GİRECEK MASTALIK DA GİRECEK
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DOKTOR:mu bunu diyen tek iyi konu bu virüsün türkiyede görülmemiş olması ölüm oranı yüzde 2 olduğuna kendisi inanıyor mu birde tabip odası başkanı seçmişler şaka gibi çinde karantinada ne korkunç görüntüler var küçümsediği hastalıkta bu hastalığa yakalananların sadece yüzde ikisi ölseydi dünya bu kadar ayağa kalkmazdı en az yüzde doksan ölüm oranı çinde gerçek ölüm rakamlarının gizlendiği gerçek rakamın milyonu bulduğu söyleniyor
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Sağlık

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