İstanbul Tabip Odası Yönetiminin Değiştirilmesi Davasında Karar

06 Aralık 2018 Perşembe 16:23



06 Aralık 2018 Perşembe 16:23

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı'nın sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesine ilişkin açılan davada mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararda, 2016'daki yönetim kurulunun şuanda görev yapmadığı ve değiştiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığının İstanbul Tabip Odası eski Başkanı Selçuk Erez'in 4 Eylül 2016'da yaptığı konuşmada "örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun görevden alınması talebiyle açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sağlık Bakanlığı avukatları ile İstanbul Tabip Odasının avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Tabip Odasının şuanki yönetim kurulunun kimlerden oluştuğuna dair belgenin mahkemeye ulaştığını hatırlattı. Yazıya göre 2016'daki yönetim kurulunun şuanda görev yapmadığı ve değiştiği kaydedildi.Söz alan Sağlık Bakanlığının avukatı Mehmet Emin Sayhan, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.Daha sonra söz alan İstanbul Tabip Odasının avukatı Oya Meriç Eyüboğlu ise, "Yönetim kurulu ve onur kurulu açıklama nedeni ile sessiz kalması, bir şey yapmadığı iddia edilerek bu dava açılmıştır. Bir kurulun yapmadığı bir işten dolayı sorumlu tutulması düşünülemez. Davanın esastan reddini talep ediyoruz. Yönetim kurulunun değişmesi gerekçe gösterilerek karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmemesini istiyoruz. Zira emsal nitelikte başka tabip odalarına, eczacı odalarına, diş odalarına açılan davalar vardır. Sizin vereceğiniz karar onlara da emsal olacaktır" dedi.Kararını açıklayan mahkeme, açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. - İSTANBUL