İstanbul- Tahtakale'de Kaçak Ürün Operasyonu

250 polisle gerçekleştirilen operasyonda 25 bin ürüne el konuldu.
Haber-Kamera İSTANBUL,(DHA
) Fatih
'te 250 polisin katılımı ile kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Türkiye
'ye kaçak yollarla getirilen 25 bin ürüne el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale
'de 14 ve 15 Kasım tarihlerinde operasyon düzenledi. Hava destekli operasyona toplam 250 polis katıldı. Baskın yapılan iş yerlerinde aramalar yapıldı. Operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 25 bin ürüne el konuldu. Operasyonda 1 Milyon 250 Bin TL'lik kamu zararına engel olunduğu öğrenildi. Operasyonda 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Fatih,Türkiye,Tahtakale
02 Aralık 2018 Pazar 11:52