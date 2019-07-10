İSTANBUL-  TAKİPTEKİ ŞÜPHELİ MARKETTE HIRSIZLIK SONRASI BÖYLE YAKALANDI

- Polis takibindeki uyuşturucu şüphelisi, marketten 7.5 kilo tereyağı ve 2 kilo kaşar ile kaçmaya çalışırken kapı önündeki polis tarafından yakalandı.



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da takipteki şüpheli, girdiği marketten 7.5 kilo tereyağı ve 2 kilo kaşar peyniri çaldıktan sonra kaçmak isterken kapı önünde bekleyen polis tarafından yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekibi Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde devriye görevi yaparken, daha önceden hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan Mehmet A.'yı şüphe üzerine uzaktan takibe aldı. Mehmet A., yolda market zincirinin bir mağazasının kasa kısmına doğru baktıktan sonra içeri girdi. Ekip, marketin çevresinde beklemeye başladı. Markete giren Mehmet A., işyerindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre marketteki bir alışveriş torbasını aldıktan sonra raflardan 500 gramlık 9 adet ve 1 kiloluk 3 adet tereyağı paketinin yanı sıra 1'er kiloluk 2 paket kaşar peynirini kısa sürede alışveriş torbasını doldurduktan sonra kasada bekleyenlerin yanından hiçbir şey almamışçasına para ödemeden çıktı. Marketten dışarı adımını attığı anda karşısında sivil polisleri gören şüpheli, elindeki torbayı bırakıp kaçmak istedi. Gözaltına alınan şüpheli alışveriş fişini gösteremedi. Haber verilmesi üzerine gelen mağaza görevlileri yaklaşık 600 TL değerinde tereyağı ve peynir çalan şüpheliden şikayetçi olunca Mehmet A., polis merkezine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası kayıtlarında; şüpheli markette yürürken ve alışveriş torbasını alırken

Şüpheli raflardan tereyağı ve peynir paketlerini alıp torbaya doldururken

Şüpheli kasadan ücreti ödemeden çıkarken

Şüpheli kapıda elindeki torbayı bırakıp kaçmak isterken polisler tarafından yakalanırken