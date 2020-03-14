İstanbul taksilerinden koronayla mücadeleye tam destek
Türkiye genelindeki koronavirüs tedbirlerine bir destek de İstanbul taksilerinden geldi.
14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:15
Türkiye genelindeki koronavirüs tedbirlerine bir destek de İstanbul taksilerinden geldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Ekonomi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Ekonomi
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Ekonomi
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak