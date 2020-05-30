İSTANBUL TAKSİM'DE İBB İLE BEYOĞLU ZABITALARI ARASINDA GERGİNLİK

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu takın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle gerginlik çıktı.

30.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:15
Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu takın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle gerginlik çıktı. Polis olayların büyümesini engellerken, Taksim Meydanı'nda bekleyiş sürüyor.
İddiaya göre, vinç ve çok sayıda araçla Taksim Meydanı'na gelen İBB zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi girişinde, vatandaşlara maske ve hijyen malzemesi dağıttığı stantların önünde bulunan takı kaldırmak istedi. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, maske ve hijyen malzemeleri almak isteyen vatandaşların daha kontrollü giriş yapabilmeleri amacıyla konulan takı yazılı bir emir gelmeden kaldıramayacaklarını belirtti. Bunun üzerine, İBB zabıta ekipleri ile Beyoğlu zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. İki zabıta grubu arasında yaşanan kısa süreli arbede, polisin olaya müdahale etmesinin ardından sona erdi. Takın, nostaljik tramvayın geçişini engelleyeceği gerekçesiyle kaldırılmak istendiği öğrenildi. İBB zabıta ekipleri arbedenin ardından, vinç ve araçları Taksim Meydanı'na çekerken, bekleyiş devam ediyor. İSTANBUL TAKSİM’DE İBB İLE BEYOĞLU ZABITALARI ARASINDA GERGİNLİK

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran’da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Son Dakika: 1 Haziran’da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Son Dakika: Diyarbakır’da ’Dur’ ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Haberler››Güncel››İSTANBUL TAKSİM'DE İBB İLE BEYOĞLU ZABITALARI ARASINDA GERGİNLİK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:12: Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi - Haber 19:11: Son dakika! İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamaması protesto edildi - Haber 19:09: Denizli'de yangında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 19:09: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber 19:05: Artam Antik AŞ, sağlık çalışanları yararına müzayede düzenledi - Haber 18:52: 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek - Haber 18:27: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı - Ekonomi 16:53: Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti - Haber 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin