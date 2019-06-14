14.06.2019 11:07
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İSTANBUL- TAKSİM'DE JANDARMA'NIN 180'İNCİ YIL KUTLAMASI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çevrede toplanan turistler ise töreni ilgiyle izledi, bazıları fotoğraf çekti. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.İSTANBUL- TAKSİM'DE JANDARMA'NIN 180'İNCİ YIL KUTLAMASI
Kaynak: DHA
İstanbul, Taksim, Jandarma, Güncel

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