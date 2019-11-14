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Suriyeliler, demir ve sopalı kavgada Taksim'i birbirine kattı

İstanbul Taksim'de Arapça konuştukları ve Suriyeli oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Savaş alanına dönen caddede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

14.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:03

'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Sakızağacı taksi durağı ile İstiklal Caddesi kesişimindeki geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında Arapça konuştukları görülen Suriyeli oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma cadde de devam etti. Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı.

MEKAN SAHİPLERİYLE KAVGA ETTİLER

Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Mekan çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İşte olay yerinden fotoğraflar;


Suriyeliler, demir ve sopalı kavgada Taksim'i birbirine kattı

Taksim, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
ADSZI:BUNLARIN HEPSİ DERHAL SINIRDIŞI EDİLMELİ YOKSA BUNUN SONU GELMEZ. . .
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SERKAN:bunları bulup toplanıp dövelim sınır dışı edilmiyorlarsa.
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DADAŞ:GÜZELİM ÜLKEMİ NE HALE GETİRDİLER YOLLAYIN ARTIK HEPSİNİ BEZDİK YA BİZ AY SONUNU GETİREMİYORUZ ADAMLAR EĞLENCE MEKANINDA KAVGA ÇIKARIYOR NE GÜNLERE KALDIK ONLARMI SIĞINMACI BİZMİ BELLİ DEĞİL
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KOVUN:kovun gitsin. bunların yüzünden yolda yürüyemiyoruz. kovun
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TADES:bu cesaretlerini keşke ülkelerine sahip çıkmak için kullansaydılar oradan kaçıp burada dayılık yapıyorlar ülkemizin huzurunu kaçırıyorlar bunlar direk sınır dışı edilmeli
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GÖKTÜRK3442:BUNLARI SINIR DIŞI ETMEYENİN ALLAH BELASINI VERSİN
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