İstanbul-taksim meydanı'nda "yaya güvenliği nöbeti"

TRAFİKTE yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Taksim 'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" etkinliği düzenlendiİçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanınö sloganıyla 'Yaya öncelikli trafik yılıö ilan edilmişti. Şubat ayında yapılan ilk etkinlikten sonra İçişleri Bakanlığı bugün de 81 ilde, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyizö etkinliği düzenledi. Etkinlik alanlarından birisi de Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı'ndaki etkinliğe İstanbul Valisi Vekili Mehmet Ali Özyiğit'in yan sıra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Trafik ekipler ve öğrenciler katıldı.Taksim Meydanı'nda polis memurları sürücülere broşür dağıtarak trafikte yaya önceliği konusunda bilgi verdi. Öğrenciler ve polis memurları da, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı pankart açtı."TÜRKİYE'NİN HER KESİMİNİ KUCAKLAYAN BİR ETKİNLİK"İstanbul Valisi Vekili Mehmet Ali Özyiğit, yaptığı açıklamada, yaya öncelikli trafikte insan hayatının önemine dikkat çekildiğini belirterek, 'Bu tüm Türkiye 'de aynı anda aynı saatte uygulanan tüm Türkiye'nin her türlü kesimini kucaklayan, 'örnek olsun' diye çıkarılan bir etkinlik. Bu etkinlik için devletimizin tüm birimleri görev başında. Her birisi bir noktada bu şekilde trafik öncelikli ve özellikle yaya öncelikli geçitler nasıl, nasıl uygulanıyor ya da görmeyen duymayan varsa onlara da duyuralım. Onlarla birlikte paylaşalım yerleşsin, diye gayret ediyoruz. İnsanın canına insanca değer vereceğiz ki ölümler olmasın, yaralanmalar olmasın. İnsanlar şehir hayatında karşıdan karşıya geçerken acaba başıma bir şey gelir mi, diye düşünmesin. Geçitler onun için var. Vatandaşlarımızın uyumu bizim tahminlerimizin çok üzerinde, çok güzel" dedi."DİLERİM YAYGINLAŞAN BİR UYGULAMA OLUR"Yapılan uygulamanın öneminden bahseden üniversite öğrencisi Hüseyin Kara da "Bence çok güzel bir uygulama, insanlara ne kadar önemli olduklarını gösteriyor. Dilerim İstanbul'da giderek yaygınlaşan bir uygulama olur" dedi.İki sene önce Türkiye'ye yerleştiğini söyleyen Derya Kayar ise, "Almanya'da yaşıyordum. Almanya'da böyle şeyler çok normal. Buraya yeni geldiğimde arkadaşımla yaya yolunda az daha eziliyordum. Sonra yavaş yavaş düzene alıştım. Artık inşallah bu düzen değişmiştir" dedi.