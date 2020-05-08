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İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

BEYOĞLU Kaymakamlığı'nın aldığı karara doğrultusunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi.

08.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:00
BEYOĞLU Kaymakamlığı'nın aldığı karara doğrultusunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.
Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha Kurulu Çarşamba günü Kaymakam Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Toplantıda; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takması, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesi ve tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararı alındı.
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, damlacık yolu vb. çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasının engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle, normalleşme süreci kapsamında ülkemizin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini arttıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Çarşamba, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Haber

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