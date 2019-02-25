İstanbul - Tarihçi Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul
DHA ABD
'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat
için Fatih Camii
'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi
Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntü
-Cenazeye katılanlar
-Detaylar
Yerel
Kaynak: DHA