İstanbul Tarihi Yarımada'da Büyüleyici Gün Doğumu Manzarası

Kaynak: DHA

Tarihi Yarımada'da bu sabah gün doğumunda İstanbullular görsel şölene şahit oldu.Günlerdir genellikle az bulutlu, açık olmasına rağmen hissedilir derecede soğuk havanın etkili olduğu Marmara Bölgesi için Meteoroloji'den müjde niteliğinde bir haber geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 2 ile 4 derece arasında artması bekleniyor.Tarihi Yarımada'da gün doğumda gökyüzünü adeta kızıl ve sarının tüm tonlarına boyanıyor. Güneşin pencere camlarındaki ışıltısı, Tarihi Yarımada semalarında kanat çırpan martılar ve İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapurlar, mega kentin tarihi dokusuyla birlikte adeta görsel bir şölen oluşturuyor.