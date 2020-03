İstanbul tasarımcı mirko iliç: gerçek alıcı her zaman sokaktadır

Tasarımcı Mirko İliç : Gerçek alıcı her zaman sokaktadırTasarımcı Mirko İliç: Gençler ticari hedefi küçük tasarımlar yapmamalıMirko İliç, genç tasarımcıların yanılgısını açıkladıİSTANBUL, (DHA)- Dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olan School of Visual Arts New York'un (SVA) Underground Images Afiş Sergisi, İstanbul 'da görücüye çıktı. Ünlü tasarımcı Mirko İliç, genç tasarımcıların en büyük yanılgısının hemen büyük reklam ajanslarında çalışmak istemeleri olduğunu söyledi. İliç, 'Kendilerini tanımaları için önce kreatif ve ticari hedefi küçük işler yapmalılar. Esas alıcı sokaktadır, ürünü tüketen kişidir' dedi.School of Visual Arts New York'un (SVA) Underground Images Afiş Sergisi, Yeditepe Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu. SVA eğitimcilerinden olan tasarımcı Mirko İliç, ayrıca üniversitede 'Sağdan Sola Tasarım' başlığıyla bir konferans verdi. Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri ile sosyal sorumluluk afişleri temalı bir workshop da gerçekleştiren İliç, genç tasarımcılarla deneyimlerini paylaştı.1947'den günümüze New York City metro sisteminde sergilenmek üzere SVA'da tasarlanan afişlerden bir seçki niteliği taşıyan sergi için İliç, 'Afişlerin her biri birer tasarım ve sanat eseri. Bu yüzden çok iyi bir koleksiyon. 3 sene önce bize 'gezen sergi'ye çevrilmesi önerildi. Bu şekilde birçok ülkeyi gezdik. 70 afişlik bir seçkiyi İstanbul'da da sanatseverlerle buluşturmamız çok önemli. Aynı zamanda bir grafik tasarım tarihi diyebiliriz. Toplumla paylaşmak istememizin sebebi, tasarımcı ya da sanatçı olmasanız bile estetik değeri çok yüksek işler olduğunu göstermek' dedi.'TASARIMCILAR YARATICILIKLARINI GÖSTERECEKLERİ İŞLER YAPMALI'Genç tasarımcıların en büyük yanılgısının hemen büyük bir reklam ajansında çalışmak istemeleri olduğunu belirten İliç, şunları söyledi:'Gençler önce kendilerini tanımak ve neyi iyi yaptıklarını fark etmek için kreatif ama küçük işler yapmalılar. Ticari amaçlı, ticari hedefi yüksek işleri değil, yaratıcı olabilecekleri işleri seçmeliler. Bu küçük bir tiyatro, lokal bir kuaför olabilir. Yaratıcılıklarını gösterecekleri bu tür işler, kendilerine reklam ajanslarının sunabileceği iş olanaklarından çok daha iyisini sağlayacaktır. Çünkü kendilerine oluşturacakları portfolyo çok daha kuvvetli olacaktır.''GERÇEK ALICI SOKAKTADIR'Bir tasarımın iyi olabilmesi için tasarımcının hedef kitlesini iyi tanıması gerektiğine dikkat çeken İliç, 'Hedef kitle ne kadar genişse, her şeyi basite indirgeyerek anlatmak gerekiyor ki herkese hitap edebilin. Hedef kitle spesifik ve küçükse o zaman hedef kitlenizi tanırsınız. Bu bir tiyatro afişiyse o kitleye Shakespeare'i tekrar anlatmanız gerekmez. İletişim kurduğunuz kitleyi bildiğiniz zaman daha sofistike tasarım yapma şansınız oluyor. Genç tasarımcılar aslında müşterinin parayı ödeyen reklam ajansı ya da marka olduğunu düşünüyorlar. Esas alıcı sokaktadır, ürünü tüketen kişidir. Reklam ajanslarındaki yanılgı budur. O yüzden iyi bir tasarım ürünü, tüketene yönelik yapılmalıdır' diye konuştu.'Underground Images Afiş Sergisi' 8 Mart tarihine kadar üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi'nde ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebilecek.