İstanbul- Taşlı Çete Yakalandı

Kaynak: DHA

İstanbul'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik şebeke gözaltına alındı. Daha önce bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını yada camlarını taşla kırarken güvenlik kamerasına yansıdı.İkitelli'de 18 Nisan 2019 tarihinde bir işhanına gelen silahlı ve maskeli şüpheliler işyeri bekçisini tehditle etkisiz hale getirerek içeri girdi. Şüpheliler içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 4 gün sonra Esenyurt'ta bir ayakkabı imalathanesinin kasasından 500 bin liralık hırsızlık meydana geldi. Polis yaptığı incelemede olayın bir önceki olayı gerçekleştiren kişiler tarafından yapıldığını tespit etti.HIRSIZLAR DAHA ÖNCEKİ YÖNTEMİ KULLANINCA YAKALANDILARŞüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları yöntem sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin olay yerine geldiklerinde ellerindeki taşlarla vitrin camı yada kepenkleri kırdığını tespit etti. Bu yöntemi kullanan ve iki yıl önce yakalanan bir başka çete ile ilgili yapılan araştırmada kısa süre önce serbest kaldıkları öğrenildi. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığı ortaya çıktı.7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAsayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 17 Mayıs 2019 tarihinde harekete geçen polis 3 ayrı ilçede düzenlediği baskında aralarında çete lideri Hakan D.(24)'ün de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.1,5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLARHırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları otomobile aldıkları benzinin bile parasını vermeyerek kaçtıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden aralarında çete lideri Hakan D.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.