İSTANBUL- TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE TAKSİM'E GELDİ, KOLLARINI AÇIP 'SARIL BANA' DEDİ

Yakınları ile gittikleri tatilde sığ suya yaptığı atlayış sonucu 16 yaşındayken duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan, omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Serhat Erönal, farkındalık yaratmak amacıyla Taksim Meydanı'nda sosyal deney yaptı. Erönal, gözlerini kapatıp kollarını açarak meydandan geçen herkese, Türkçe ve İngilizce 'Ön yargıları bırak, sarıl banaö çağrısında bulundu.Sımsıkı sarıldığı yaşam azmi ile dikkatleri çeken Serhat Erönal, 23 yıl önce yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürüldü. 10 yıllık tedavi ile 20'ye yakın adım atabilir hale gelen Serhat Erönal, başarısız kök hücre ameliyatı geçirince ikinci kez felç geçirdi. Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen 'Asla Pes Etme' sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, 'Yapamaz' denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. 6 yıl önce Bodrum 'da tanıştığı akademisyen Yeşim ile yaşamını birleştiren, sosyal medyayı çok iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan Serhat Erönal, tekerlekli sandalye ile aikido yaptı. 1996 yılından bu yana omurilik felçlisi olmasına rağmen iş yaşamını sürdüren, kendisini 'iyi bir sürücü, yaramaz, ilham verici ve asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatan biri' olarak tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar go-kart, jet-skiye de bindi. Yaptırdığı özel aparatlar ile şimdiye kadar 3 ayrı otomobil kullanan, ticaretle uğraşan Serhat Erönal, digital medya danışmanlığı, üniversitelerde, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı.Yaşamını haftada 1 gün tiyatro sahnesinde anlatan, öğrenciliğinde kazanamadığı üniversitelerden peş peşe davetler alarak üniversitelilere ve öğretim görevlilerine yaşamından kesitleri anlatarak herkese 'Asla Pes Etmeö dedirten Serhat Erönal, son olarak 'Sosyal deney' yapmaya karar verdi. Erönal, insanların ön yargıdan uzaklaşarak tanımadıkları engelli birey ile sarılma çağrısına nasıl tepki vereceğini göstermek istedi.TAKSİM'DE GÖZLERİNİ KAPATTI, KOLLARINI AÇTITekerlekli sandalyesi ile geldiği Taksim'de gözünü bant ile kapatarak bacaklarının önünde Türkçe ve İngilizce 'Ön yargıları bırak, sarıl banaö yazılı karton bırakan Serhat Erönal'ı ve çağrısını görenlerden bir bölümü kayıtsız kaldı. Ancak, aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, tekerlekli sandalyedeki adamın çağrısını çevirmeyerek Serhat Erönal'a sarıldı. Bazıları gözleri bantlı Erönal'a sarıldıktan sonra birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Serhat Erönal, DHA muhabirine şunları söyledi'Taksim'in göbeğinde kollarımı açtım ve 'Sarıl bana, ön yargılarını bırak' dedim. Pek çok insan hiç ayrıştırmadan, ben, sen, o demeden, dil, din, ırk ayırmadan geldi, sarıldı, sımsıcak kucakladı. İnanılmaz mutlu oldum. Açıkçası, bu kadar çok insanın gelip, sarılmasını beklemiyordum. Sarılmayanlar da oldu tabii. Onlar şu an için farkındalık çalışmamızın biraz uzağında kaldılar. Ama benim sloganım; 'Asla pes etme.' İsterse yıllar sürsün, herkesi bu farklılık projesi içerisinde kucaklayana kadar çalışmaya devam edeceğim. Her an bir yerde kollarını açmış halde, 'Sarıl bana' diyen ya da farklı farkındalık, sosyal deney videoları ile karşınızda olabilirim. Benim için önemli olan hepimizin eşit olduğu ve herkese eşit bir şekilde yaklaşılması gerektiği. Klasik olarak 'Hepimiz engelli adayıyız, birbirimiz için bir şeyler yapmalıyız' diyoruz. O gün gelene kadar beklemek zorunda değiliz. Hepimiz insanız ve birbirimiz için çaba sarf edersek çalışırsak çok güzel yarınlar eminim bizim olacak.