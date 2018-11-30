30 Kasım 2018, 16:16
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İstanbul Tem'de 7 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza

Dha İSTANBUL- TEM'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA (4 Aktüel görüntü)Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHATEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Dha İSTANBUL- TEM'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA (4 Aktüel görüntü)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazada bazı araçlar birbirinin üstüne çıktı. Kazaya karışan bir kamyonetin sürücüsü başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ediyor
30 Kasım 2018 Cuma 16:16