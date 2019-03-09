09 Mart 2019, 14:18
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İstanbul- Tem'de Koyun Trafiği

İstanbul DHATuzla'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı.

İstanbul DHA

Tuzla'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Sahipleri peşinden koşarken kapanan yol nedeniyle sürücüler bir süre bekledi.

Olay öğlen saatlerinde Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Koyunlar kaçarken sahibi de peşinden koştu. Polis ekipleri kaza olmaması için yolu trafiğe kapattı. Kovalamacaya bekleyen diğer sürücüler de katıldı. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi DHA, Tuzla, İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: DHA