05.07.2019 09:31
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İSTANBUL - TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

İSTANBUL - TEM

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı.

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Diğer araç sahiplerinin otomobilin camını kırarak çıkardıkları sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  7 aracın karıştığı kazada trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat  08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere  göre, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir erkek, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.  Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka araçlara da çarpınca 7 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Kalp krizi geçiren sürücünün yardımına diğer araç sahipleri koştu. Kilitli olan kapıyı açamayan sürücüler, camı kırarak çıkardıkları adamı sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü.7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yapan araçlardan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Ambulanstan görüntü
Vatandaşlardan görüntü
görgü tanıkları ile röportaj
diğer detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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