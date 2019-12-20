Haberler » Güncel » İstanbul Terkos Gölü'nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp - Haber

İstanbul Terkos Gölü'nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu 3 erkek şahıs kayboldu.

20.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:05 İstanbul Terkos Gölü'nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp
'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu 3 erkek şahıs kayboldu. Başka bir balıkçının fark etmesi üzerine bir kişi kurtarılırken, diğer iki kişinin arama çalışmaları sabah sürecek.
Olay, dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne 3 arkadaş açılmaya başladı. Bir süre sonra kayık alabora olması nedeniyle 3 kişi kayboldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, ilk müdahaleyi yaparak, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaralı olarak kurtardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri gece saatlerine kadar arama yaptı.
Bölgedeki olumsuz hava koşulları ile yoğun sis olması nedeniyle ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sabah saatlerinde devam edecek.
Jandarma ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.+
(İHA)

DURUSU GÖLÜ, Terkos Gölü, İstanbul, Çatalca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Red Bull Challengers, Gaziantep Maratonu'nda koşacak - Haber
10:37   Eziyet edilen 'Şeker' köpek, emin ellerde - Haber
10:36   Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi - Haber
10:36   Kütahya traktörle tarla sürerken, 1800 yıllık mezar taşı buldu - Haber
10:32   Edremit Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Haber
10:25   Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
20.12.2019 10:39:29