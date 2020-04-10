Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı

Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldıİSTANBUL, (DHA) ? Zeytindalı Harekatında Türk jetlerinin imha ettiği Bülbül Dağı'ndaki terörist başı posterinin yerine devasa bir Türk Bayrağı yapıldı.

10.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:43
Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı
İSTANBUL, (DHA) ? Zeytindalı Harekatında Türk jetlerinin imha ettiği Bülbül Dağı'ndaki terörist başı posterinin yerine devasa bir Türk Bayrağı yapıldı.
Suriye Afrin'de görev yapan bir komutan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile yaptığı görüşmede, Bülbül'de Zeytindalı Harekatı'nda uçakla vurulan terörist Abdullah Öcalan'ın resminin yerine 600 metrekare Türk Bayrağı yapmak istediklerini belirtti. Kırmızı ve beyaz yağlı boyaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren komutanın çağrısına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olumlu cevap verdi.
Komutanın talep ettiği kırmızı, beyaz yağlı boyayı ve sair malzemelerin teminini Gaziantep'ten bir hayırsever ile sağlayan Başkan Yılmaz, Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi, 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha yere inmez' dedi. 45 günün sonunda komutan tarafından Başkan Yılmaz'a fotoğraflarla birlikte 'Bugün işlemi tamamladık, bayrağımız her yerde. Her şey için teşekkür ederim' mesajı iletildi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Terörist başının resmi yerine şanlı bayrağımızın resminin yapıldığını, komutanımızdan almış olduğum mesajla görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay yıldızlı al bayrağımızın sonsuza kadar yerinde kalması dileklerimle, başta kahraman komutanımız olmak üzere silah arkadaşlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah vatan, millet ve bayrak için canını feda edercesine çalışan bütün askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin' dedi. İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: İş adamı Dizdar'dan bin koli gıda ve temizlik malzemesi - Haber 18:14: Bartın Valisi: Koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi tedavide - Haber 18:14: Alanya'da yaşayan Fransız korona virüsle mücadeleyi çektiği video ile anlattı - Haber 18:14: Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü - Haber 18:12: Rusya, petrol üretiminin azaltılması kararından memnun - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler