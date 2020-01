İstanbul tevfik göksu: istanbul'da kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirildi

Tevfik Göksu: İstanbul 'da kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirildiBURÇAK BOZKUŞ - OSMAN BAKIR/ İstanbul (DHA) - Kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısında ' Esenler Kentsel Dönüşüm Örneği'ni kamuoyuyla paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktayı anlattı. Göksu,"İstanbul ölçeğinde şu anda kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirilip yenilenmiştir. İstanbul'da toplam 7.060 okulun sadece 39'unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor" dedi. Göksu, İBB'nin Esenler'deki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iptali için mahkemeye iptal davası açmasını da eleştirdi.TEVFİK GÖKSU: DEPREM ARTIK BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ, HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALIİlçedeki kentsel dönüşümün çalışmalarıyla ilgili Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Göksu, Elazığ'da yaşanan son depremde devletin nasıl hızlı organize olabildiğinin görüldüğünü anlattı. Deprem artık bir Türkiye gerçeğidir diyen Göksu, 'Her deprem olduğunda deprem ve deprem hazırlıklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için her yerden sesler yükseliyor. Sivrice'de olan bu deprem akıllara Marmara depreminde ne olacak sorularını getirdi. Marmara depremi İstanbul'u da içine alıyor. İstanbul'da Türkiye açısından çok özel bir konuma sahip olduğu için doğal olarak da İstanbul depremi hepimizin dikkatle izlemesi gerektiğini ve tedbirlerin maksimum düzeyde alınması gerektiğini hepimiz biliyoruz' dedi.'İSTANBUL'DA KAMU BİNALARININ YÜZDE 92'Sİ DEPREME HAZIR HALE GETİRİLMİŞTİR'"İstanbul ölçeğinde şuan da kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirilmiş ve yenilenmiştir" diyen Göksu, 'İstanbul'da toplam 7.060 tane okulun sadece 39 tanesinde risk var, onların da bir kısmı yıkılmaya başlandı. Devlet kamu binalarının yenilenmesi konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir' dedi.'İSTANBUL'DA ON BİNİN ÜZERİNDE TOPLANMA VE BARINMA ALANI OLUŞTURULDU'Toplanma alanlarıyla ilgili ciddi anlamda mesafe kat edildiğinin altını çizen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Düne kadar 400-500 toplanma alanı konuşulurken, bugün toplanma ve barınma alanlarına baktığınızda İstanbul'da 10.000'nin üzerinde toplanma alanı tespit edilmiş ve yerler ortaya çıkartılmıştır. Ama depremle ilgili ne konuşursak konuşalım ne kadar çalıştaylar düzenlersek düzenleyelim, en sonunda herkesin söyleyeceği tek bir cümle var. 'Yapı stoğunu yenile, binalarını yenile' depremle ilgili alınacak tedbir, yapı stoklarının yenilenmesidir. Yenilenmediği taktirde biz ne kadar depremle ilgili konuşursak konuşalım bunun bir anlamı yoktur? şeklinde konuştu.'HASARLI 98.160 KONUTTAN 56.000'İNİ YENİLEDİK'İstanbul'da yapı stoğunun yenilenmesi için 2012 yılında Türkiye'de çok ciddi bir 'Kentsel Dönüşüm Kampanyası' başlatıldığını hatırlatan Göksu, 'Kampanya başlatıldığında ilk kazma da Esenler'de vurulmuştu ve o günden bugüne Esenler'de yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2006 yılı verilerine göre 98.160 konutumuz problemliydi. 98.160 konuttan şu ana kadar 56.000'ini yeniledik ve içinde insanlarımız oturuyor. Özellikle bizim gibi yapı stoğunun eksik olduğu ilçelerde kentsel dönüşüm yapmak çok kolay bir iş değil. Ama biz belediye olarak bu konuda kendimize öncelikli iş olarak bunu edindiğimiz için bu konuda çok ciddi mesafe aldık. Ben 11 yıllık belediye başkanıyım ve bu süre içinde Esenler'deki yapı stoğunun yüzde 25'i yenilendi' dedi.Deprem riski taşıyan alanları hazırlanan bir sunum üzerinden gösteren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'Riskli alanlara noktasal tespitler yaptık. Hangi konutları ne zaman kaldıracağımızın haritası var. Yenilenme çalışması için konut yapımına başladık ve inşallah 2020 yılı sonu itibariyle konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız' dedi.'DÜNYANIN KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ÜRETİLEN İLK ŞEHİR PARKINI YAPIYORUZ'Göksu, "Yaklaşık 1,9 milyon metrekarelik bir alan üzerine yapılaşıyoruz. Diğer tarafta ise 1,5 milyon metrekarelik alan açıyoruz. Burada Türkiye'nin en büyük şehir parkı yani millet bahçesini yapıyoruz. Aynı zamanda proje üç etaptan oluştuğu için bu üç etap bittiğinde buradaki parkla beraber dünyanın kentsel dönüşümle üretilen en büyük şehir parkı yapılmış olacak" dedi.İBB'DEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE ENGELİBB'nin en yükseği 6 kat olan, tamamen yatay mimari olarak yapımı devam eden ve Esenler'de imara kapalı alanda yaşayıp evini dönüştüremeyecek vatandaşlar için tasarlanan kentsel dönüşüm projesi için mahkemeye dava açtığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ?'Kentin en büyük problemi deprem' demek çözüm değil. İBB, kentsel dönüşüm yapılacak, deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanan bir şey için plan iptaline gidiyor" dedi.'EKREM BEYE İYİ TATİLLER DİLERİM'Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, son günlerde çok konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de tatil yapması üzerine gelen bir soruya 'Kendisine iyi tatiller dilerim. Ben sadece deprem konuşacağım' dedi.