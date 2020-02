İstanbul-thy çin'den son yolcularını istanbul'a taşıdı

*THY'nin de aralarında olduğu birçok havayolunun uçuşları iptal etmesinin ardından Çin'deki havalimanlarında sessizlik hakim.*Çin'in en yoğun havalimanlarından biri olan Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan sessizliğin ve boş terminalin görüntüleri, Guangzhou 'dan İstanbul 'a gelen bir yolcu tarafından kaydedildiHaber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) ÇİN uçuşlarını 9 Şubat'a kadar durdurma kararı alan Türk Hava Yolları (THY)'nın Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleri yapan uçakları bugün son yolcularını İstanbul'a taşıdı. Gelen Türk yolculardan bazıları, uçuşların iptal olmasıyla Türkiye'ye dönememe riski ile karşı karşıya kaldıkları için döndüğünü belirtti. Uçuşların iptal olduğu, seferlerin azaltıldığı Çin'de, en yoğun havalimanlarından biri olan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda yolcu sayısının azlığı ve terminale yansıyan sessizlik, bir yolcunun cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde terminalde THY'nin son uçuşuna katılacak yolcular dışında yolcu olmaması ise dikkat çekiyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından dünya genelinde birçok havayolu şirketi uçuşları durdurma ve sefer sayılarını azaltma kararı aldı. Çin'den Türkiye'ye yolcu taşıyan başta THY olmak üzere bazı Çinli havayolu şirketleri de İstanbul uçuşlarını geçici olarak durdurdu. THY'nin Çin'de bulunan 4 uçağı, bu sabah saatlerinde Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleriyle İstanbul'a son yolcularını taşıdı. Çoğunluğu yabancılardan oluşan uçaklarda bulunan Türk yolcular da yer aldı. Çin'de yaşayan bazı Türk vatandaşları seyahatlerinin önceden planlandığını ama seferlerin iptal olması nedeniyle Türkiye'ye dönememe riski nedeniyle endişelendiklerini dile getirdi. Çin'de yaşayan ve Türkiye'ye dönen yolculardan Sinan Bükcü, biletini bir ay önce aldığını ancak son sefere kaçırması durumunda İstanbul'a gelmesinin çok zor olacağını dile getirdi. Guangzhou'da yaşadığını söyleyen Bükcü, koronavirüs konusunun bir aydır gündemde olduğunu ancak son iki haftada ciddi boyutlara ulaştığını aktardı."BİR MÜDDET ÇİN'E DÖNMEM"Bükcü, "Wuhan'da durum çok daha kritik bir durumda. Guangzhou'da da sokaklar boş, dükkanlar, kafeler kapalı. İnsanlar işlerine gidemiyor. Herşey durmuş Çin'de. Guangzhou'dan THY ile bu son uçuştu. Ben de biletimi bir ay öncesinden almıştım. Bu uçuşu kaçırsaydım Türkiye'ye dönmem çok zor olacaktı. Sadece THY değil bir çok havayolu uçuşlarını iptal ediyor. Şu an belirsiz bir dönemdeyiz. Çoğunlukla yabancılar çok endişe içinde. Çinliler 2003'teki Sars'tan dolayı tecrübeliler. Onlarda çok fazla da panik hali yok. Ancak Türkler ve yabancı arkadaşlarımız bir an önce ülkelerine dönmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Uçuşlar da iptal olduğu için bir müddet Çin'e dönmem diye düşünüyorum" dedi."TÜRKİYE'YE DÖNEMEME RİSKİ OLDUĞU İÇİN SON SEFERLE GELDİM"10 yıl önce eğitim için gittiği Çin'de ardından iş hayatına atılan Can Kahyaoğlu ise şunları söyledi:"Çin yeni yıl tatilinde genellikle Türkiye'ye geliyorum. İlk kez bu sene yeni yıl tatilini Şangay'da geçireyim dedim ancak bir anda bu virüs patladı. Önce önemli olmadığı söylendi. Tedbir amaçlı maske takılması istendi. Ancak bir süre sonra virüsten etkilenenlerin sayısı her gün artmaya başladı. İnsanlar da ciddi şekilde endişelenmeye başladı. Ben de dönme kararı aldım. Çünkü Wuhan şehri karantinaya girdi. Tanıdıklarım bana "eğer artış hızı bu şekilde devam ederse yeni önlemler gelecek ve gelmeye başladı. Uçuşlar durduruldu. Ben de şanslı olarak THY'nin son uçuşuyla geldim. Duyduğumuz kadarıyla yeni alınan önlemlerden biri de Wuhan dışında da bütün Çin genelinde toplu taşıma, metro ve otobüs seferleri iptal olmaya başladı. Artış hızına göre Şangay'ın bile karantina altına alınması durumu olabilir ve bu durumda şehir dışına hiç çıkamama gibi bir durum olabilir belki. Böyle bir risk olduğu için ben de gelmek istedim."THY VE ÇİNLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ UÇUŞLARI DURDURDUTHY'den dün yapılan açıklama ile koronavirüs kaynaklı durumu ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi amacıyla amacıyla 9 Şubat'a kadar Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian'a yapılan seferlerin durdurulduğu bildirildi. THY'nin yanı sıra İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern Airlines ise 24 Ocak'ta ipal ettiği Wuhan -İstanbul seferlerinin ardından Pekin uçuşlarını da Mart ayı sonuna kadar iptal ederken, Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara vereceğini açıklamıştı.TERMAL KAMERA KONTROLLERİ TAİPEİ VE HONG KONG'DAN GELEN YOLCULAR İÇİN SÜRECEKÖte yandan Çin uçuşlarının durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong ve Taipei'den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulamasının devam edecek.