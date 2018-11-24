İstanbul THY'den Pilot Eğitmeni Ağlatan Sürpriz

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:22



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:22

Türk Hava Yolları, 10 yıldır pilot eğitmenliği yapan Selahattin Onan'a 24 Kasım Öğretmenler gününde anlamlı bir sürpriz yaptı. THY'nin İstanbul-İzmir uçuşunda bulunan Selahattin Onan, uçağın kaptan pilotu olan oğlu Mithat Okhan Onan'ın anonsuyla duygusal anlar yaşandı.20 yıl kaptan pilotluk 10 yıl ise pilot eğitmenliği yapan Selahattin Onan, THY'nin İstanbul-İzmir seferini yapan uçuşuna davet edildi. Yolcu koltuğuna oturan Onan, uçak havalandıktan bir süre sonra, ekranlardan öğrencilerinin yer aldığı video yayınlanmaya başladı. Video aracılığıyla Türk Hava Yolları'nda kaptan pilotluk yapan öğrencileri, Selahattin Onan'ın 24 Kasım Öğretmenler günün kutladı. Video bittikten hemen sonra uçağın kaptan pilotu olan Selahattin Onan'ın oğlu Mithat Okhan Onan'ın anons yaparak yolculara seslenmeye başladı. Daha sonra uçuşta bulunan diğer kaptan pilotlar, ellerinde çiçeklerle Onan'ın yanına gelerek ellerini öptü.İYİ Kİ ÖĞRETMENİMSİZ İYİ Kİ BABAMSINUçağın kaptan pilotu Mithat Okhan Onan yaptığı anonsta şunları söyledi:'Bugün önemli bir gün, 6 yıldır Türk Hava Yolları ailesinin bir pilotu olarak görev yapmamda büyük emekleri olan, ustam, havacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Onan uçağımızda bizlerle. İnsanın öğretmeninin kendi babası olması, ayrı bir güzelliktir. 20 yıl kaptan 10 yıl pilot eğitmeni olarak benim gibi binlerce gence rehber oldu, onları yetiştirdi. Buradan ona tüm öğrencileri adına sonsuz şükranlarımı sunuyor ve ellerinden öpüyorum. İyiki öğretmenimizsin iyiki babamsın