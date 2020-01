İstanbul thy'ye 'topraktan askerler' dopingi: sefer sayısını kısa sürede 4'e çıkardı

THY'ye 'Topraktan Askerler' dopingi: Sefer sayısını kısa sürede 4'e çıkardıGökhan ARTAN- - Türk Hava Yolları, 2 bin yıllık geçmişi olan gizemli yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapan Xian'a geçtiğimiz aydan itibaren uçuşlara başlarken, dünyanın birçok noktasından kente gizemli yeraltı ordusunu görmek isteyen binlerce turisti artık taşıyor. Her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği gizemli yeraltı ordusunu görmek isteyen turistlerden yoğun talep görmeye başlamasıyla THY, Xian seferlerini haftada 4'e çıkarma kararı aldı.Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı geçtiğimiz yılın 11 ayında yüzde 9,13 artışla 403 bine 739'a çıkarken, THY'nin Çin hatlarında yapılan seferleri turistlerle dolup taştı. Çinli turistlerin akın akın Türkiye'ye gelmesiyle THY'nin Uzakdoğu seferlerinde de yolcu ve doluluk oranları da arttı. Geçtiğimiz yıl transit yolcu sayısı 24,5 milyona ve toplam tarifeli dış hat yolcusu ise 42 milyon 429 bine ulaşan THY'nin Uzakdoğu uçuşlarında yolcu sayısı ise yüzde 7 artarak 5 milyon 913 bine yükseldi. Doluluk oranları ise yüzde 85,7 oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e yapan THY'nin, Şanghay, Guangzhou, Hong Kong ve son olarak geçtiğimiz aydan itibaren uçmaya başladığı Xian'a da seferleri var.YOĞUN TALEP SEFER SAYISINI KISA SÜREDE 4'E ÇIKARMA KARARI GETİRDİ2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla terracota askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çin'in Xian kentine uçuşlara geçtiğimiz ay başlayan THY, dünyanın birçok ülkesinden terracota'ları görmek isteyen turistlerden kısa sürede önemli pay aldı. İstanbul Havalimanı aktarmalı birçok ülkeden turist THY ile Xian'a artık gidiyor. Xian'a haftada 3 kez uçmaya başlayan THY, yoğun talepler nedeniyle kente uçuşlarını 30 Mart tarihi itibariyle haftada 4'e çıkarma kararı aldı.MÜZEYE AKIN VARXian kenti, Milattan Önce 210 yılında yapılan yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlü. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne alınan ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan 10 binden fazla toprak askeri görmek için dünyanın birçok noktasından müzeye akın ediyor. Her yıl iki milyondan fazla turistin gizemli yeraltı ordusunu ziyaret ettiği belirtiliyor.HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLIÇin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xian kentindeki mezarda mimikleri ve yüz yapılarına kadar farklı olmalarıyla da dikkat çeken topraktan askerler imparatorun ordusundaki askerlerin bire bir kopyası olarak yapıldığı da araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Heykellerin boyları 183-195 santimetre arasında değişiyor. Kıyafetleri, saçlarının topuzuna kadar askerler birbirinden farklı olarak savaşa hazır konumunda bulunuyor. İmparatorun yer altı mezarını yaptırmasının nedeni ise öldükten sonra topraktan askerlerin kendisini koruyacağı inanışı.MEZAR YAPIMINDA 700 BİN KİŞİ ÇALIŞMIŞ600 çukurdan sadece 65'i açılırken, mezar yapımında 700 bin kişinin çalıştığı ve 37 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi. Kazılan çukurlarda kılıç, mızrak, balta, pala, kalkan, mızrak ve ok başı gibi birçok silah bulundu. 40 binden fazla bronz silah parçası bulundu. Yeraltı ordusunun gömen işçilerinin de, mezarın yerinin başkaları tarafından öğrenilmemesi için öldürülerek, bu mezarlara gömüldüğü sanılıyor. Çin'deki tüm beylikleri yenen Qin Shi Huang, Qin Hanedanı'nı kurup kendini imparator ilan ederken mezarı hayattayken yapılmaya başlandı.KUYU AÇAN ÇİFTÇİLER TESADÜF ESERİ BULDUGizemli ordu 1974 yılında Lintong Bölgesi'nde yerel çiftçiler tarafından kuyu açma sırasında keşfedildi. Topkapı Sarayı'nda da geçen yıllarda sergilenen askerler dışında mezarda 520 atlı, 130 savaş arabası ve 150 süvari atı ile birlikte, savaş aletleri de dahil araç ve gereçleri yer alıyor. Birçok heykel ise yeni bir teknoloji gelişene kadar kimyası bozulmaması için topraktan çıkarılmıyor. Terracotta Ordusu'nun kazılmasından sonra, bazı pişmiş toprak figürlerinde bulunan boyalı yüzey dökülmeye ve kaybolmaya başladı.DÜNYANIN 8 HARİKASI'NDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"Dünyanın 8 Harikası"dan biri olarak görülen alanda, Çin'in ünlü ölümsüz ordusunun eşlik ettiği imparatorun mezarı ise yerin 36 metre altında bulunuyor. Yer altı ordusu için yaklaşık 7 metre derinliğinde, dört ana çukur kazılırken bunlardan en büyüğü ise 230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde olan çukurda 6 binden fazla figür yer alıyor. İkinci ve üçüncü çukurda ise savaş arabalarının yanı sıra süvari ve piyade birimleri ile yüksek rütbeli subaylar ve bir savaş arabası bulunuyor.