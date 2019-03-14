İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç - Teşvik Paketlerinin Etkileri

Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, istihdam paketinin diğer veri ve göstergelerdeki iyileşmelere bağlı olarak katlamalı pozitif katkı sağlayacağını belirterek, "Buna sadece istihdamı artırma paketi olarak bakmamak lazım. Burada sağlanan mali avantajlar sayesinde istihdam artışına bağlı olarak şirketlerin yeni istihdamla ilgili maliyetleri son derece düşük olacağı için hem yurt içinde hem yurt dışında şirketler daha rekabetçi fiyatlar verebilecek. Paketin görünmeyen olumlu etkisi de bu olacaktır." dedi.AA Finans Masası'na konuk olan Avdagiç, İTO olarak Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019'da 700 metrekareye yakın bir alanda İstanbul Çadırı'nı organize ettiklerini hatırlattı.Avdagiç, MIPIM'in çok önemli bir platform olduğuna işaret ederek, "26 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin geldiği, sadece üst düzey profesyonel ziyaretçilere açık bir fuar. Burada dünyadaki en önemli 100 gayrimenkul fon yöneticisinin 40'ı, dünyadaki en önemli genel fon yöneticisinin de yüzde 80'i temsil ediliyor. Biz Paris ve Londra çadırlarının arasında yerimizi aldık. Dolayısıyla fuarın en prestijli yerindeydik. Özellikle 2-3 hafta sonra açılacak İstanbul Havalimanı'nın büyük bir maketi oradaydı. İstanbul'un önemli projelerini oraya taşımaya çalıştık. 22 ayrı şirket kendi projeleriyle, kabiliyetlerini orada sergileme imkanı buldu." diye konuştu.Dünyadaki yatırımlarda önemli bir daralma yaşandığını, bu alanda 2008-2009 yıllarına geri dönüldüğünü dile getiren Avdagiç, uluslararası yatırım hacmindeki daralmaya rağmen gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün sert olmadığını anlattı.Avdagiç, gayrimenkul yatırımlarının daha da artması gerektiğinin altını çizerek, "30. yıl mottosu 'geleceği yeniden kucaklamaktı.' Bunun için de fonların, sürekli ve sürdürülebilir gelir elde etmesi öncelikleri var. Bu fonlar, yatırım yapacağı projelerin kullanıcılarının kaliteli ve nitelikli bir hayat yaşayabileceği projelere öncelik veriyorlar. Bu projelerin mutlaka çevreye duyarlı ve dünyadaki çevre ile ilgili hassasiyetleri süreç içinde barındırıyor olması gerekiyor. İstanbul'un da diğer rakiplerine göre daha şanslı olduğunu gözlemliyorum." şeklinde konuştu."Büyümede beklentilerin üzerinde iyileşme olacak"İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarının beklentilere uygun olarak gerçekleştiğini anımsatarak, "Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daralsa da yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümenin yakalanması her şeye rağmen olumlu bir neticedir. Dünyadaki oranlara baktığımızda hiç küçümsenmeyecek bir netice. Bundan sonraki arzumuz; şu anda eksiye gelen rakamı yukarıya doğru döndürmek. Bu anlamda Türkiye 3. çeyrekten itibaren dengelenme sürecine girdi. Bunun da neticelerini net olarak görüyoruz. Dövizde bir stabilizasyon oldu, volatilite azaldı, onun dışında ihracatta bir artış ortaya çıktı. Dışarıdan fon temininde dar bir dönemde yaşanan sıkıntılar ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.Büyümede ilk 3 ayın yatay seyirde geçeceğini, 2. çeyrekte hafif yukarı yönlü bir seyir görüleceğini belirten Avdagiç, "Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum." dedi.Avdagiç, şunları kaydetti:"İthalatın kompozisyonuna baktığımızda ara malı ithalatında geçen seneye göre sadece yüzde 1 gerideyiz. İyileştirmemiz gereken konu; yatırım malı ithalatında oldukça gerideyiz. Şu anda sanayici ara malı alıyor ve üretime doğru bunu yönlendirme konusunda bir sürecin içine girmiş. Henüz yatırım hevesi arzu edilen seviyede oluşturulmuş değil ama en azından üretimin geçen seneki dönem seviyesine dönüyor olması önemli. Son çeyrekte en çok eksi gösteren veri; sanayi ve inşaat sektörü. Bunlarda da dibi bulduğumuz kanaatindeyim, her ikisinde de yavaş yavaş yukarı çıkış olacağını öngörüyorum.""Hükümetin bu kadar destek verdiği toplu istihdam paketi hiç olmamıştı"Şekib Avdagiç, istihdam paketinin diğer veri ve göstergelerdeki iyileşmelere bağlı olarak katlamalı pozitif katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı ve hükümetin bu kadar destek verdiği bir toplu istihdam paketi hiç olmamıştı. Bu istihdam paketi, daha evvelkilere göre son derece kapsamlı, içeriği dolu, rahat uygulanabilir bir paket. Buradan hem mevcut istihdamı koruyan, üretimi artırmaya yönelik bir paket var. Bu paketin dolaylı faydaları da var. Buna sadece istihdamı artırma paketi olarak bakmamak lazım. Burada sağlanan mali avantajlar sayesinde istihdam artışına bağlı olarak şirketlerin yeni istihdamla ilgili maliyetleri son derece düşük olacağı için hem yurt içinde hem yurt dışında şirketler daha rekabetçi fiyatlar verebilecek. Paketin görünmeyen olumlu etkisi de bu olacaktır."KOBİ'ler için açıklanan teşvik paketine göre, KOBİ'lere sağlanan finansman maliyetinin normal piyasa rayicinin altında olduğunu vurgulayarak, önceye göre daha çok bankanın bu paketi kullandırması nedeniyle daha çok KOBİ'ye de ulaşılacağını ifade etti.(Sürecek)