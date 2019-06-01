İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası(İTO), İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatların yüzde 1,02, toptan fiyatların ise yüzde 2,17 oranında arttığını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,77 artış gösterdi.İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,27, toptan fiyatlar ise yüzde 23,56 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayıs ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,53, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,12, giyim harcamalarında yüzde 2,03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,84, gıda harcamalarında yüzde 1,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,13, ve ev eşyası harcamalarında yüzde 0,11 arttı.Konut harcamalarında ise yüzde 0,19 azaldı. Mayıs ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,30, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,68, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,79 arttı. Kimyevi Maddeler grubunda ise yüzde 8,30, madenler grubunda yüzde 0,05, azadı. Mensucat grubunda ise fiyat hareketinin görülmedi açıklandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul