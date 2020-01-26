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İstanbul Ticaret Odası'nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya'ya ulaştı

Türkiye genelinden deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor.

26.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:09İstanbul Ticaret Odası'nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya'ya ulaştı
genelinden deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. İTO'nun ihtiyaç malzemeleri taşıyan 20 tırı bölgeye ulaştı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) deprem felaketi yaşayan Elazığ ve 'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan 20 İTO temel ihtiyaç malzemeleri tırı bölgeye ulaştı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, yardım tırlarının sabahın ilk ışıklarında AFAD ekiplerinin koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandığını açıkladı. Avdagiç, "İlk yardım tırlarımız ulaştı. Devletimizin ve Odalar Birliğimizin koordinasyonunda, başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız" ifadesini kullandı. - MALATYA

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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