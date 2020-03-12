İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesinde yangın çıktı.
12.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:52
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Eminönü 'nde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Güvenlik kulübesinde çıkan yangın, üniversite binasının dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan, üniversite binasının tadilat sebebiyle boş olduğu öğrenildi.
Eminönü 'nde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Güvenlik kulübesinde çıkan yangın, üniversite binasının dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan, üniversite binasının tadilat sebebiyle boş olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI
Etiketler : İstanbul Ticaret Üniversitesi, Eminönü, İtfaiye, Güncel
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